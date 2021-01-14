محمد فؤاد يتصدر تويتر بعد طرح أغنية "ليه"

دشن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #محمد_فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، عقب طرح محمد فؤاد أغنيته الجديدة "ليه" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الاغنية من كلمات : اسامة محرز والحان : محمد خلف وتوزيه احمد عبد السلام، وتقول كلمات الاغنية :

"ليه ؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه .. ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة .. زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟ .. و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه".

وتصدر هاشتاج #محمد_فؤاد قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وعبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن اعجابهم بأغنية "ليه" كالآتي:

— عمرو الشبراوي (@elshabrawy_amr)