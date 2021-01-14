دشن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #محمد_فؤاد عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، عقب طرح محمد فؤاد أغنيته الجديدة "ليه" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.
الاغنية من كلمات : اسامة محرز والحان : محمد خلف وتوزيه احمد عبد السلام، وتقول كلمات الاغنية :
"ليه ؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه .. ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة .. زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟ .. و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه".
وتصدر هاشتاج #محمد_فؤاد قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وعبر الكثير من رواد السوشيال ميديا عن اعجابهم بأغنية "ليه" كالآتي:
— عمرو الشبراوي (@elshabrawy_amr)
The true legend— عمرو الشبراوي (@elshabrawy_amr) January 14, 2021
Fo2sh#محمد_فؤاد#ليه pic.twitter.com/KNxu9AVpKA
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد فؤاد يتصدر تويتر بعد طرح أغنية "ليه" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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