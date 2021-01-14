ماجي بوغصن تطالب متابعيها بصلاة جماعية لمصابي كورونا

طالبت الفنانة ماجي بوغصن متابعيها بالدعاء والصلاه للمرضى المصابين فيروس كورونا.

وكتبت ماجي بوغصن عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‏‎ #كلنا_نصلي على نية كل المصابين ربنا يقدملن الصحة ويخفف عنهن الوجع، على نية كل البشر ربنا يحمينا ويبعد هالوباء الخبيث عنا تعالوا نصلي وندعي سوى كل واحد شو في بقلبو. الصلاة والدعاء الجامعي بيريحنا كلنا".

وكانت الفنانة ماجي بوغصن أعلنت تعرضها لوعكة صحية خلال تواجدها بمهرجان الفضائيات العربية نهاية العام الماضي وقامت على إثرها بالرحيل بعد تسلم الجائزة.

وكتبت ماجي عبر حسابها بتويتر قائلة "‏بعد وصولي عالقاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت قبل المهرجان بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة.. أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جدًا.. بعتذر كتير من القيّمين على مهرجان الفضائيات العربية على استحالة بقائي.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم الجائزة اللي أنا فخورة فيها جدًا".