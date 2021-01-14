نادين نسيب نجيم لمتابعيها: بشكركم من كل قلبي

دشنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تغريدة تشكر فيها متابعيها عن دعواتهم لشقيقها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وغردت نادين نسيب نجيم كاتبة: "بشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة الصادقة لأجل خيي وصلواتكم الله يحميكم و يشفي كل المرضى ويكون معهم انتبهوا على حالكم كتير كتير .. تصبحوا على خير".

وجاء ذلك بعد كشفها عن إصابه أخيها بفيروس كورونا المستجد، وتفاعل معها العديد من متابعيها راسلين لها الدعوات بالشفاء العاجل.

ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ودرست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، و نالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان ولم يكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.