حمزة نمرة يحتل التريند الـ4 عبر اليوتيوب بـ "معلش".. فيديو

حقق فيديو كليب "معلش" للمطرب حمزة نمرة أكثر من مليون مشاهدة واحتل التريند الـ4 فى أقل من 24 ساعة عبر موقع اليوتيوب.

أغنية "معلش" من كلمات سامح خيري، ومحمد السيد، ومن ألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.



ومن ناحية أخرى تعدت أغنية "أحكيلك خوفي" للنجم حمزة نمرة الـ 2 مليون مشاهدة بعد طرحها أمس عبر "يوتيوب" وهي ثامن أغاني ألبومة الذي يحمل اسم مولود سنة 80".

الأغنية من كلمات عمر طاهر، ألحان حمزة نمرة، توزيع م

صطفى نجم.



ألبوم "مولود سنة 80" يضم 12 أغنية وهو عودة لحمزة نمرة بعد غياب لعامين.