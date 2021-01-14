جلطة وذبحة صدرية.. تدهور الحالة الصحية لـ طليقة ماجد المصري

ناشدت ماهيتاب ماجد المصري متابعيها عبر خاصية الـ«ستوري» بموقع انستجرام بالدعاء لوالدتها، بعد الاشتباه في إصابتها بجلطة.

وكتبت: «يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله».

وأعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- مؤخرا عن إصابة شقيقته (داليدا) بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام قليلة من إصابة الأب بالفيروس.

وكان مصدر مقرب كشف لـ موقع "دوت الخليج" تفاصيل الحالة الصحية للفنان ماجد المصري بعد إصابته بكورونا، وأكد أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع للحجر المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج.

وكان قد حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية - مسلسل «الوجه الآخر» - الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.

وقال ماجد المصري، إنه كان يبحث عن قصة درامية أسرية مناسبة لعملها مسلسل، تدور أحداثها بين 4 جدران، فوجد أنه هناك شيئين يمكن تناولهما في هذا الإطار، وهي إما النزاع على الإرث أو الخلافات الزوجية، لكن جرأة مسلسل «الوجه الآخر» جاءت شيقة جدًا.