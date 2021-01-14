تامر عاشور يحيى حفلا بالمملكة العربية السعودية.. تفاصيل

حفل جديد في 24 يناير الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تامر عاشور ، عبر حسابه بـ"تويتر"، صورة من حفل سابق له بالمملكة وعلق: "وحشتوني".

طرح تامر عاشور، مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية". كشف الفنان تامر عاشور عبر حسابه بموقع تويتر عن إحيائه

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