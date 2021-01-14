رامي صبري يشوق متابعيه بأغنية "شطبنا"

أعلن الفنان رامي صبري عن أسم أغنيته الجديدة "شطبنا"، عبر حسابه الشخصي بموقع التوصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي من المقرر طرحها قريبًا. ونشر رامي صبري الصورة الرسمية للأغنية، والتي يظهر فيها مرتديا جاكيت جلد باللون الأسود، اسفله تيشيرت باللون الابيض، مع نظارة شمس باللون الاسود. وعلق رامي صبري علي الصورة كاتبًا: "قريبًا". وكان قد رد الملحن عزيز الشافعي على تهديد رامي صبري باللجوء الي القضاء اذا تجاوز الحد معه. وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": «اولا هي دعوى مش دعوه، دعوه دي لما تعزمنا على حفلة .. ثانيا .. احنا صحاب الحق مش انت خالص». يأتي ذلك بعدما هاجم المطرب رامي صبري الملحن عزيز الشافعي بعد أن أخذ منه لحن أغنية وأعطاها للهضبة عمرو دياب. وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي، وهى أغنية شكرا وسبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى".

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