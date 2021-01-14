نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة مي كساب عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل اللعبة.

ونشرت مي البوستر الرسمي للمسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على الصورة وكتبت : اللعبة 2 ابتداء من يوم 24 يناير إن شاء الله على شاهد.

مسلسل "اللعبة 2"بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، أشرف على كتابته فادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إخراج معتز التوني.

يشار أن المطربة مي كساب، تستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"غيرتي" وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة عبر"يوتيوب".

أغنية"غيرتي" من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم.