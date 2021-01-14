حسين فهمي ينضم لفيلم 'الفارس' مع أحمد زاهر

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان حسين فهمى، على المشاركة في بطولة فيلم "فارس"، للنجم أحمد زاهر، من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج أيمن يوسف، على أن يتم بدء البروفات والإستعداد لإنطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة.

ويأتي إنضمام النجم حسين فهمى لفيلم "فارس"، ليعود للسينما بعد غياب عدة أعوام منذ أن شارك في فيلم "الكويسين"، من بطولة أحمد فهمى وبيومى فؤاد.

فيلم "فارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للنجم أحمد زاهر، ويقدمه المنتج أيمن يوسف خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاح كبير، فضلا عن النجاح الكبير الذى حققه النجم أحمد زاهر مؤخرا خلال مسلسل "البرنس"، في رمضان الماضى، و"لؤلؤ"، والذى يعرض حاليا على قناة ON