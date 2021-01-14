حبيب قلبي.. مريم عامر منيب تعلن وفاة جدها

أعلنت الفنانة مريم عامر منيب، عن وفاة جدها محمد الالفي، عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت مريم عامر منيب: "انا لله وانا اليه راجعون، توفي الي رحمة الله جدي حبيب قلبي محمد الالفي، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين، ادعو له بالرحمة والمغفرة".

وكانت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب حققت 8 ملايين و343 ألف مشاهدة بعد طرح الكليب بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.



أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.





أغنية عامل إيه في حياتك، من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي .



