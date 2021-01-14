"هاملت من عزبة الصفيح" يشارك بمعمل روتردام السينمائي

وحصد "صالح" 5 جوائز دفعة واحدة، من منصة مهرجان الجونة السينمائي وهو الأمر الذي لم يتكرر من قبل، وقال "صالح" إن الاسم مأخوذ عن رواية "هاملت" لشكسبير لكن بمعالجة معاصرة في مدينة القاهرة، وتحديدا حي من أحياء مصر القديمة، وتدور القصة حول شخصية "هاملت" المتصوف، وطبيعة شخصيته المتصوفة تجعله مختلفا عن الأشخاص من حوله.

وأيضا:

وأوضح أن البطل لديه معتقدات سلمية، إذ أنه عندما يظهر له والده ويخبره بأن عمه هو من قتله ويطلب من "هاملت" الانتقام، يضعه ذلك في مأزق لأن القتل ليس من معتقداته.

وأشار إلى أن الحي الذي يقطن به "هاملت" سيتم هدمه وإعادة بنائه من جديد من قبل الدولة، وهو الأمر الذي يقابله سكان الحي بالرفض، في حين يكون "هاملت" هو الشخص الوحيد الموافق على الهدم لأنه يراه فرصة للتطوير والتحديث، متوافقة مع معتقداته وأفكاره.

بينما يراه أهل الحي شخصا يقف ضد مصلحتهم، رغم أنه الشخص الوحيد الذي يفكر لمصلحتهم، وأكد "صالح" أن ذلك الأمر يعد جديدا في معالجته للموضوع، لأن أغلب الأفلام والقصص يركزون على رؤية رومانسية، ترى أنه يجب ترك الأشياء القديمة.

فيلم "هاملت من عزبة الصفيح" إخراج أحمد فوزي صالح، ويشارك في كتابته وإنتاجه أحمد عامر، وهو من إنتاج لشركة "ريد ستار".