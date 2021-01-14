كشف جوزيف عطية مؤخّرًا بعض المعلومات الخاصّة به لجمهوره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #JA5 تمهيدًا لحملة إطلاق ألبومه الخامس تحت إشراف إدارة أعماله ستار سستم وتوزيع شركة وتري.
وأطلق جوزيف عطية اليوم الأغنية الأولى تحت عنوان "طبيعي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.
الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، إنتاج موسيقي لجمال ياسين، أمّا الكليب من إخراج جاد شويري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولى من ألبومه الخامس.. جوزيف عطية يطلق أغنية طبيعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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