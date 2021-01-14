الأولى من ألبومه الخامس.. جوزيف عطية يطلق أغنية طبيعي

كشف جوزيف عطية مؤخّرًا بعض المعلومات الخاصّة به لجمهوره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #JA5 تمهيدًا لحملة إطلاق ألبومه الخامس تحت إشراف إدارة أعماله ستار سستم وتوزيع شركة وتري.

جوزيف عطية يشارك محبينه دائمًا بمحتوى خاص، يحمل بصمة عطية التي تتميّز بوضوح شخصيّته.

وأطلق جوزيف عطية اليوم الأغنية الأولى تحت عنوان "طبيعي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، إنتاج موسيقي لجمال ياسين، أمّا الكليب من إخراج جاد شويري.