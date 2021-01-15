إبراهيم عيسى: نادية لطفي فريدة من نوعها ولا تنافسها إلا تحية كاريوكا في الدور الاجتماعي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أهمية دور الفن والفنانين في تشكيل وجدان المجتمع المصري، قائلة: "كل هجوم على الفن والفنانين هو محاولة لسلب القوة الكبيرة الهائلة لهذا المجتمع، والفن والفنان المصري هما العمود الفقري للقوة الحقيقة وليست الناعمة فقط، وفى محاولات لإضعاف مصر من خلال هذا الباب".

وحذر الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، من خصوم الفن والراغبين في انهياره من التيار الاسلامي الذين يحرمون الفن ويهدفون إلى تفكيك وانهيار وتراجع الوسط الفني بالطعن في أخلاق الفنانين والهجوم عليهم.

واستشهد ابراهيم عيسى، بنموذج الفنانة الراحل نادية لطفي ودورها الوطني والاجتماعي كفنانة مصرية، قائلا: "نادية لطفي نموذج مختلف ومغاير للفنانة وهي كممثلة كانت نجمة ولكنها لم تكن من النجمات الفريدات، وهى في صف متميز لكنها كشخصية الفنانة نادية لطفى فريدة من نوعها ولا تنافسها كفنانة إلا تحية كاريوكا، وكان لها دور اجتماعي وثقافى وقومي كبير".