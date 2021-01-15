ريم السعيدي تنضم للنجوم الذين تلقوا لقاح كورونا بدبي بعد الوليد الحلاني ..إليكم القائمة

حرص عدد من المشاهير على تلقي لقاح فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شجعوا جمهورهم وزملائهم لخوض تلك التجربة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لينضموا بذلك إلى قائمة النجوم الذين تلقوا اللقاح خلال الأسابيع الماضية.

الوليد الحلاني

كان من بين هؤلاء الفنان الشاب الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني الذي نشر عبر حسابه على انستجرام صورة له خلال تلقيه لقاح فيروس كورونا، وعلق قائلًا: "اليوم تلقّيت اوّل جرعة من لقاح كورونا، كوفيد 19، شكراً لدولة الإمارات ولهيئة الصّحة في دبي على العناية الرائعة".

ويأتي ذلك بعد مرور عدة أشهر من إعلان إصابته وعائلته بفيروس كورونا، وشفائهم منه، ولاقت صورة الوليد الحلاني وقت تلقيه اللقاح، انتشارًا واسعًا بين المتابعين.

ريم السعيدي

ريم السعيدي زوجة الإعلامي اللبناني وسام بريدي أعلنت أيضًا عن تلقيها وزوجها اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو خلال تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة: "لقد أتيحت لي ولزوجي الفرصة لأخذ لقاح COVID-19، وكنا محظوظين بما يكفي للحصول على هذه الفرصة لحماية أنفسنا وعائلتنا بفضل اللقاح.. ليس خيارا".

وأضافت في تدوينتها: "كنا لأكثر من عام ننتظر اللقاح وأنا متأكدة من أن كل واحد منا قد فقد أحد أفراد أسرته أو صديقًا بسبب هذا الفيروس.. لا يزال الكثيرون يفكرون فيما إذا كان ينبغي عليهم أخذ اللقاح أم لا بينما يموت الآخرون وما زالوا لا تتاح لهم الفرصة للحصول على اللقاح في بلدانهم".

واختتمت ريم السعيدي: "فيروس كورونا ليس مزحة، العالم كله يعاني اقتصاديا وبسبب الوباء حان الوقت لنا جميعًا لحماية أنفسنا والأشخاص الذين نحبهم ووقف انتشار الفيروس قدر الإمكان.. اذهبوا وخذوا اللقاح".

رنا الحريري

الكاتبة السورية رنا الحريري زوجة الفنان باسم ياخور، أعلنت أيضًا تلقيها لقاح كورونا ونشرت عبر حسابها على انستجرام صورا لها وقت تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة: "وصلني كتير أسئلة بخصوص اللقاح وبعرف في كتير آراء متضاربة وكتير معلومات مغلوطة عنه.. أول وأهم شغلة بدي قولها دوت الخليج أنو ما تاخدوا معلوماتكم عن هاد اللقاح أو غيره مني أو من أي شخص سواء مشهور أو مغمور اذا ما كان مؤهل طبياً وعلمياً ليعطي رأي أو نصيحة بهالموضوع".

وأضافت رنا الحريري: "تاني شي لازم تعرفوا أنو في حالياً أكتر من لقاح لنفس الفايروس من إنتاج شركات مختلفة، وكل لقاح منون تم صنعه بتقنية مختلفة عن التاني.. أنا شخصياً ما صار عندي أي أعراض جانبية بعد الجرعتين يلي أخدتون بفاصل ٢١ يوم، بس بعرف في بعض اللقاحات ممكن تسبب أعراض جانبية (بس حتماً ما حدا اتحول ل تمساح أو قنفذ)".

وتابعت: "أنا مؤيدة للقاحات بشكل عام، وهلق العالم كله عم يواجه جائحة بفيروس ما عنا كتير معلومات عنه وعن آثار المرض يلي بسببه عالمدى الطويل، لهيك أنا قررت أن اللقاح هو الحل الأكثر أماناً بالنسبة الي",

نجوم تلقوا لقاح كورونا في دبي

وسبق هؤلاء، عدد من النجوم الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا الذي تقدمه وزارة الصحة في الإمارات، ومن بينهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنانة أحلام وشذى حسون والفنان شادي شامل والإعلامي باسم يوسف، وجميعهم عبروا عن حماسهم الشديد لتجربة اللقاح الجديد، ووجهوا الشكر للمسؤولين على الاهتمام الذي شهدوه.