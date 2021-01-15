فيديو دينا الشربيني بأول تعليق بعد أزمتها مع عمرو دياب: "مفيش حاجة مستاهلة"

دينا الشربيني مازالت أزمتها مع الفنان عمرو دياب وقصة انفصالهما، من الأحداث التي تشغل بال الجمهور على مدار الأيام الماضية، خاصة في ظل الصمت التام الذي فضلت اتباعه وعدم التطرق للأمر بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى الظهور الإعلامي.

أول ظهور إعلامي لـ دينا الشربيني بعد أزمتها مع عمرو دياب

لكن على ما يبدو أن دينا الشربيني قررت كسر حالة الصمت، والعودة للتعامل بطبيعية مع أمورها الحياتية، كما قررت الظهور في أولى حلقات برنامج "بصراحة" الذي سيبدأ عرضه يوم الأحد المقبل عبر شاشة MBC 1، ومن المقرر أن يشهد وجود اثنين من الفنانين في كل حلقة ليحاوران بعضهما البعض، وضيوف أول حلقة هما الفنان عمرو يوسف وصديقته دينا الشربيني.

تفاصيل مسلسل دينا الشربيني الجديد

وعلى هامش تصوير حلقتها بالبرنامج الجديد، تحدثت الفنانة دينا الشربيني لكاميرا "MBC Trending"، وظهرت بحيوية وابتسامة عريضة وعبرت دينا خلال اللقاء عن مدى تأثرها بالظروف الحالية التي يواجهها الجميع بسبب فيروس كورونا، وقالت: "لازم كلنا نبقى مبسوطين وراضيين ومفيش حاجة مستاهلة ومفيش حاجة أهم من إن اللي بتحبيهم وأهلك يبقوا حواليكي وصحتهم كويسة".

وأكدت أنها من المقرر أن تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "قصر النيل" بعد أيام قليلة، وهو العمل الذي تدور أحداثه في حقبة الستينيات، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وتمنت أن ينال العمل إعجاب الجمهور مع عرضه.

دينا الشربيني وعمرو يوسف في برنامج "بصراحة"

في سياق آخر كانت دينا الشربيني قد نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، صورة جمعتها مع الفنان عمرو يوسف، خلال كواليس التصوير، وهو ما جعل البعض يعتقد أنهما سيشاركان بعضهما البعض في بطولة أحد مسلسلات رمضان 2021، قبل أن يتأكد للجمهور أنهما يصوران إحدى حلقات برنامج "بصراحة" الذي انتشر البرومو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات.

الجدير بالذكر أن خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني قد انتشر خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير وبات حديث الجمهور وذلك بعدما تردد أن خلاف الثنائي بسبب عدم "توثيق زواج عمرو دياب ودينا الشربيني"، لكن كل منهما لم يعلق حتى الآن سواء بالتأكيد أو النفي على ما يتم تداوله حول علاقتهما، وهذا ما أثار الجدل أيضًا، خاصة وأن الأزمة محل اهتمام جمهورهما، وما جعل الأمر يزداد صعوبة هو عدم ظهور الفنانة المصرية مع عمرو دياب في حفلاته الأخيرة كما كانت تفعل في الماضي مما جعل البعض يرى أن الأزمة بين الثنائي في هذه المرة أكثر تعقيدا من أي أزمة أخرى.