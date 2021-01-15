فيديو رانيا يوسف جارة جديدة لهشام ماجد وشيكو في "اللعبة 2" .. تعرفوا على تفاصيل عرض المسلسل

رانيا يوسف النجمة المصرية كشفت عن البرومو الرسمي للجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" الذي تشارك في بطولته مع كل من الفنان هشام ماجد وشيكو، والذي شوقت الجمهور لدورها فيه منذ فترة.

كوميديا رانيا يوسف في البرومو الرسمي لـ"اللعبة 2"

رانيا يوسف نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، البرومو الرسمي لمسلسل "اللعبة 2" الذي من المقرر عرضه قريبًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، حيث تجسد رانيا شخصية نسرين، الجارة الجديدة لهشام ماجد وشيكو، وشهد البرومو الرسمي العديد من المواقف الكوميدية التي تحدث بين أبطال العمل إضافة إلى المقالب الطريفة.

موعد عرض الموسم الثاني من "اللعبة" على منصة شاهد

من جانبه كشف كل من هشام ماجد وشيكو عن موعد عرض المسلسل، حيث من المقرر عرضه عبر منصة شاهد يوم 24 يناير الجاري، ولاقى البرومو الرسمي انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه منذ قليل.

ويعتبر "اللعبة 2" الذي يحمل عنوان "ليفل الوحش" هو العمل الكوميدي الأول الذي يجمع رانيا يوسف بالنجمين هشام ماجد وشيكو، حيث حرصت رانيا طوال الأيام الماضية على مشاركة الجمهور بصور وفيديوهات من كواليس المسلسل عبر حسابها على انستجرام.

تفاصيل مسلسل "اللعبة 2"

مسلسل "اللعبة 2" من بطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومي كساب وميرنا جميل ومحمد ثروت وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وحسام داغر وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وغيرهم وأشرف على كتابة السيناريو فادي أبو السعودي، وإخراج معتز التوني، ويأتي التحضير للموسم الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول الذي عرض العام الماضي على شاهد، ثم عرض في رمضان أيضًا عبر شاشة MBC مصر.

في سياق آخر، كان أحدث أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة شاهد أيضًا ويعد المسلسل النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، كل من أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.