إصابة شقيق نادين نجيم بكورونا وطليقة ماجد المصري تعاني من ذبحة صدرية .. أزمات صحية تلاحق النجوم وعائلاتهم

شهد عدد من المشاهير والنجوم، أوقاتًا صعبة خلال الساعات القليلة الماضية بعد إصابتهم أو إصابة أحبائهم بوعكات صحية، أو ظهور تطورات جديدة في أزماتهم الصحية التي تعرضوا لها من قبل.

منى إش إش

كان من بين هؤلاء الفنانة المصرية منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري، التي أعلنت ابنتها ماهيتاب عن مرورها بأزمة صحية صعبة وطالبت متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بالدعاء لوالدتها.

ونشرت ماهيتاب ماجد المصري تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام"، وقالت فيها: "يا رب أنت الشافي، ادعوا لأمي، اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله"، ويأتي ذلك بعد مرور أشهر قليلة على شفاء منى إش إش من فيروس كورونا.

شقيق نادين نسيب نجيم

الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم أعلنت عن إصابة شقيقها بفيروس كورونا وكتبت عبر حسابها على تويتر: "يا رب ساعد خيي شادي وشفي من كورونا.. كتير هل قد يا رب كتير كتير علي بسنة واحدة.. يا رب تحمي وتخليه لعيلته وولاده، شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارئ والله حرام، يا رب ساعدنا كلنا واشفي مرضانا".

وتابعت في تغريدة أخرى: "بشكركم من كل قلبي على دعواتكم الطيبة الصادقة لأجل خيي وصلواتكم الله يحميكم ويشفي كل المرضى ويكون معهم انتبهوا على حالكم كتير كتير.. تصبحوا على خير".

محمد الصغير

مصفف الشعر الشهير محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا، لازال أيضًا يخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا، وحرصت ابنته مها على مفاجأته بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام، ظهر في كل أفراد أسرته، وأبناء أحمد السقا، الذين يعبرون عن مدى اشتياقهم لرؤية جدهم وشفائه من الفيروس.

وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي كان أيضًا قد أقلق الجمهور بعد إيجابية المسحة الثالثة التي أجراها قبل أيام، لكن الحساب الرسمي الخاص به على فيسبوك، أكد أن حالته بدأت تستقر وبدأ يتماثل للشفاء، بعد فترة من التعب المستمر الذي دخل على إثره إلى المستشفى.

وجيه صقر

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الفنان اللبناني وجيه صقر، أعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد أقل من خمسة أشهر على تعافيه منه، متمنيًا من الجميع الدعاء له بالشفاء، وطالب جمهوره أيضًا باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة مؤكدًا أنه يعاني من أعراض مختلفة عن التي عانى منها في المرة الأولى.