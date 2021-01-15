في عيد ميلاد نورهان .. تعرف على عمرها وسبب ابتعادها عن التمثيل لفترة

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نورهان التي اشتهرت بدور " سميرة" في مسلسل عائلة الحاج متولي حيث تكمل اليوم عامها ال٣٨.

قالت الفنانة نورهان، إنها تولي اهتماما كبيرا بعملها في تربية الأطفال، بجانب عملها الفني، حيث بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية.

وقالت نورهان في حوار تلفزيوني ل دوت الخليج، إن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، مؤكدة أنها تولي اهتماما كبيرا بعملها معهم أكثر من الفن.

وأضافت الفنانة "نورهان"، أنها الابنة الوحيدة لأسرتها، ما كان دافعا كبيرا لها للعمل في ذلك المجال.