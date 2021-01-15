في عيد ميلاد نورهان .. تعرف على عمرها وسبب ابتعادها عن التمثيل لفترة

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نورهان التي اشتهرت بدور " سميرة" في مسلسل عائلة الحاج متولي حيث تكمل اليوم عامها ال٣٨.
وقالت نورهان في حوار تلفزيوني ل دوت الخليج، إن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، مؤكدة أنها تولي اهتماما كبيرا بعملها معهم أكثر من الفن.
وأضافت الفنانة "نورهان"، أنها الابنة الوحيدة لأسرتها، ما كان دافعا كبيرا لها للعمل في ذلك المجال.
ونوهت "نورهان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "ستوديو البلد" المذاع علي قناة "دوت الخليج" الفضائية، إلى أن اهتمامها الشديد بابنها كان دافعا كبيرا لعملها بالتدريس، حتى تكون مطلعة بشكل أكبر على مواده الدراسية وطريقة تعليمه.
وتابعت، أن تجربة التدريس كان لها أثر إيجابي كبير على شخصيتها وحياتها، حيث تتعامل بشكل يومي مع الأطفال، والذي ينال جزءا أكبر من أولوياتها.
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