خطوبة نانسي صلاح وسامح عبد العزيز بعد 6 أعوام على طلاقه من روبي ..إليكم فارق العمر بينهما

سامح عبد العزيز المخرج المصري المعروف، ارتبط رسميًا بالفنانة المصرية نانسي صلاح، إحدى نجمات برنامج "SNL بالعربي"، وذلك بعد سنوات من انفصاله عن الفنانة روبي.

تفاصيل خطوبة سامح عبد العزيز ونانسي صلاح

نانسي صلاح أكدت أنها تمت خطبتها للمخرج سامح عبد العزيز في سرية تامة منذ حوالي شهر، لافتة إلى أنها سوف تعلن تفاصيل الزواج قريبًا لجمهورها، حيث تصدر اسمها منذ ساعات منصات البحث على الإنترنت.

المخرج سامح عبد العزيز ونانسي صلاح قررا عدم التعليق مجددًا على أنباء خطبتهما، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهما تلقيا التهاني من قبل متابعي كل منهما، وتمنوا لهما حياة سعيدة.

فارق العمر بين سامح عبد العزيز ونانسي صلاح

وبمجرد إعلان نبأ ارتباط نانسي صلاح وسامح عبد العزيز، اعتبر البعض أن فارق العمر بينهما كبيرًا، خاصة وأن نانسي لم تنل شهرتها إلا منذ سنوات قليلة، مع انطلاق برنامج "SNL بالعربي"، إلا أن فارق العمر بينهما حوالي 10 سنوات تقريبًا، حيث إن سامح يبلغ من العمر 44 عامًا، بينما نانسي بحسب تصريحاتها السابقة في برنامج "معكم" عام 2018، فإنها تبلغ من العمر حوالي 34 عامًا.

قصة زواج روبي وسامح عبد العزيز

الجدير بالذكر أن المخرج سامح عبد العزيز جمعته قصة حب بالفنانة المصرية روبي، وتزوج الثنائي عام 2014، يذكر أن علاقة حُب جمعت المُخرج والفنانة روبي، ثم أنجبت منه ابنتها الوحيدة طيبة في 2015، وفي العام نفسه أعلن الثنائي انفصالهما دون كشف الأسباب.

بينما الفنانة نانسي صلاح لم تكشف من قبل هل ارتبطت أم لا، سوى هذه المرة بعد خطبتها رسميًا من المخرج المصري المعروف، وكانت نانسي قد اشتهرت بعدة أدوار مميزة مؤخرًا من بينها دورها في مسلسل "مملكة إبليس" و"طلقتك نفسي" و"إلا أنا"، أما أحدث أعمالها كان مسلسل "أسود فاتح"

فيما كان أحدث أعمال المخرج سامح عبد العزيز، كان مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض في رمضان 2020 ولعبت بطولته الفنانة يسرا وعبير صبري وبيومي فؤاد وخالد أنور وجومانا مراد وخالد سرحان وتيام قمر وهنادي مهنى وحلا شيحة وآخرين.