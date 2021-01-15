في عيد ميلاد أحمد وفيق .. زوجته فنانة شاركت في مسلسل العطار والسبع بنات مع نور الشريف

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد وفيق الذي يكمل عامه الـ50، فهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1971 ، ودرس في كلية التجارة جامعة المنصورة حيث بدأ موهبته الفنية بتصميم الديكورات والاخراج المسرحي.

كانت انطلاقته الفنية مع الفنان محمد صبحي وقدم معه مسرحية " بكرة" ثم انضم الى مسرح المخرج الكبير جلال الشرقاوي ثم رشحه الراحل يوسف شاهين للمشاركة في فيلم الاخر عام 1999 وقام بتجسيد دور ارهابي، وشارك في فيلم " سكوت هنصور".

ومن ابرز الأدوار له في السينما دور جمال في فيلم " بنتين من مصر" مع صبا مبارك وزينة وايضا في فيلم " دكان شحاتة"، ومؤخرا حقق نجاحا بدوره في مسلسل كأنه امبارح مع الفنانة رانيا يوسف.

ما لا يعرفه الكثيرون عن احمد وفيق انه تزوج من الفنانة ياسمين النجار، التي يعد مسلسل العطار والسبع بنات من شاهر اعمالها، ولكنهما انفصلا وظلا أصدقاء.