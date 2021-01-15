كانت انطلاقته الفنية مع الفنان محمد صبحي وقدم معه مسرحية " بكرة" ثم انضم الى مسرح المخرج الكبير جلال الشرقاوي ثم رشحه الراحل يوسف شاهين للمشاركة في فيلم الاخر عام 1999 وقام بتجسيد دور ارهابي، وشارك في فيلم " سكوت هنصور".
ومن ابرز الأدوار له في السينما دور جمال في فيلم " بنتين من مصر" مع صبا مبارك وزينة وايضا في فيلم " دكان شحاتة"، ومؤخرا حقق نجاحا بدوره في مسلسل كأنه امبارح مع الفنانة رانيا يوسف.
ما لا يعرفه الكثيرون عن احمد وفيق انه تزوج من الفنانة ياسمين النجار، التي يعد مسلسل العطار والسبع بنات من شاهر اعمالها، ولكنهما انفصلا وظلا أصدقاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد أحمد وفيق .. زوجته فنانة شاركت في مسلسل العطار والسبع بنات مع نور الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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