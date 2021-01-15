أروى جودة: سعيدة جدا بمشهد "ده هاني" والشهرة التي حققها

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة أروى جودة على مشهد "ده هاني" مشيرًا إلى أنه ضمن مسلسل "هذا المساء" الذي تم عرضه في رمضان 2017، وهو بطولة إياد نصار، ومحمد فراج، وحنان مطاوع، وأحمد داود، وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المشهد حول صدمة إياد نصار الذي قام بدور زوجي "أكرم" عندما رآني مع شخص يدعى "هاني" وهو ينزل من غرفة النوم، وهنا أدافع عن صديقي وأقول "دا هاني" عندما يصيح فيه زوجي.

والحقيقة أني لا أعرف لماذا تذكر الناس هذا المشهد رغم مرور 4 سنوات على عرض المسلسل، ولكني بصراحة سعيدة جدا بهذا المقطع والشهرة التي حققها، وأعتبر أن هذا الانتشار ومتابعة الناس للمسلسل بعد عرض المشهد أفضل شيء حدث لي منذ فترة طويلة.