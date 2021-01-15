إنجي على تحتفل بوصول حسابها على إنستجرام لـ مليون متابع .. شاهد

احتفلت المؤلفة والسيناريست انجى على بوصل متابعيها على حسابة على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " لـ مليون متابع ونشر عدة صور لها .

وعلقت انجى على قائلة " شكرا للمليون أخ وأخت اللي بتشرف بمتابعتهم ليا على صفحتي على الفيسبوك وانستجرام دايما منورني ومفرحني بتعليقاتكم ودعمكم ويارب اكون دايما عند حسن الظن بحبكم جدا ".

وأكدت المؤلفة والسيناريست انجي علاء أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة حلقات مسلسل "كوفيد ٢٥"، لافتة إلى أن قصة المسلسل من وحي خيالها وتتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور

المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.

جدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل"، بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، ومن قبله قصة مسلسل "لعبة إبليس" وآخر رواية لها هي رواية "الأشقر مروان".