نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بصديقتها الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للهضبة عمرو دياب، يظهر فيها بصحبة فتاة شقراء داخل احد الفنادق، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين حول هُوية تلك الفتاة وعلاقتها به.
علم «دوت الخليج» أن فريق عمل مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، يستعد للانتهاء من تصوير أخر مشاهد المسلسل بعد يومين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن .. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة شقراء .. واقتراب انتهاء تصوير مسلسل ضربة معلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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