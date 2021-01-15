صلاح عبد الله عن انتشار فيروس كورونا: في التباعد حياة والكمامة السلامة

علق الفنان صلاح عبد الله على إنتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مطالبات متابعيه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة به.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع التدوينات القصير تويتر "‏ووصِلنا للزمن اللي فيه ‎#التباعُد_حياة،والكمامة سلامة والكحول نجاة،وإحنا هنا لسَّه بنهري ونهبِد ياولداه،فلا حول ولا قوة إلا بالله".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.