هيثم شاكر يغني لـ كورونا ويهزم السرطان

تصدر الفنان هيثم شاكر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل مصر، بعد حلقته في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON E الفضائية، ونرصد فيما يلي أبرز ما جاء في الحلقة.

قام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية السح الدح امبو.. بطريقته الرومانسية.

قام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد. وجاءت الأغنية بعنوان " خليييك في البيت.. وبلاش بقى تنطيط ..فيروس ومتفشي خروجات محبكتشي.. إتبطوا محدش ينزل.. وبلاش عيد ميلاد كارفور.. شغلك يخلص إجري و روح يا إما هتاخد الدور".

قام الفنان هيثم شاكر خلال لقاءه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بتقديم هدية لها على الهواء. وقام هيثم بفتح الهدية وظهرت أنها حذاء، لونه ذهبي، وهو ما جعل الأبلة تدخل فى حالة ضحك، وتفاعل الجمهور معها. وقالت فاهيتا لـ هيثم " انت لازم تلبسها لى بنفسك .. وبعد ذلك قالت له بغير يا هيثم.. أنت لازم تطلق .. الموضوع دخل في الجد أوي ".

تحدي هيثم شاكر

هيثم شاكر، يعتبر أحد نماذج التحدي في مواجهة السرطان، إذ أصيب به في «القولوان» ما أدى إلى فقدان وزنه بشكل كبير وابتعد "شاكر" عن الغناء لمدة سنوات عديدة بأمر من الاطباء، لكنه عاد بعدها واستأنف نشاطه الفني بإصرار.