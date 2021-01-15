روج للمعالم السياحية.. مينا مسعود يسلط الضوء على الحضارة المصرية

التقى كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة المصرية خارجيا.
قال النجم المصري مينا مسعود إنه يحرص مع كل زيارة لمصر على رؤية الأهرامات وتعد تلك الزيارة هي الثالثة له للأهرامات، ومازال يحتفظ بنفس المشاعر حيث يكن لها إعجابا شديدًا بما يراه من عظمة بناء الأهرامات وما صنعه أجداده المصريون من إعجاز هندسي فاق قدرة الكثيرين على تفسيره حتى الآن رغم التطور الهندسي الكبير، إلا أن هذا البناء الضخم مازال يحتفظ بأسراره ويبقي على مكانته كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم.
وصرح مسعود، خلال زيارته، أن مصر تظل بالنسبة له أعظم بلد في الدنيا، وزيارته لها تعد واجب على كل من حقق نجاحا بالخارج، وقال: "دورنا أن نروج لمعالم مصر السياحية"، كما حرص على التقاط صورا ومقاطع فيديو مصورة لنشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا فيها عن فخره واعتزازه بمصريته وانتمائه لتلك الحضارة العريقة.
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