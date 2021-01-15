روج للمعالم السياحية.. مينا مسعود يسلط الضوء على الحضارة المصرية

تصدر النجم المصري مينا مسعود، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بعد زيارته لـ أهرامات الجيزة وأبو الهول، ويرصد «دوت الخليج» في التقرير التالي تفاصيل هذه الزيارة.

التقى كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، خلال زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة المصرية خارجيا.