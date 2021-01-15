‎فيديو أبلة فاهيتا تطلب من هيثم شاكر الانفصال عن زوجته بعد شكواه منها‎

هيثم شاكر المطرب المصري حل ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا عبر شاشة ON E، وتحدث عن بعض من تفاصيل حياته الخاصة، كما كانت طرافته مع أبلة فاهيتا محل اهتمام من الجمهور.

سبب عدم حضور هيثم شاكر لحفلات عيد ميلاد أصدقائه

هيثم شاكر تحدث عن سبب عدم حضوره أعياد ميلاد أصدقائه، وأكد أنه لا يحب حضور المناسبات المزدحمة، لافتًا إلى أنه يراعي الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، ولا يغادر منزله إلا للضرورة، كما كشف عن سبب غيابه المتكرر وأوضح أنه تواجهه أحيانًا مشاكل كثيرة سواء فنية أو شخصية، وهو ما جعله يختفي لفترة، لكنه عاد بقوة مجددًا.

هدية هيثم شاكر لأبلة فاهيتا

وخلال الحلقة تحدث هيثم عن زوجته وأكد أنها تتهمه طوال الوقت بالحزن، مضيفا: "بتقول لي على طول افرد وشك مكشر ليه"، كما فاجئ الفنان المصري، أبلة فاهيتا، بتقديم هدية لها عبارة عن حذاء ذهبي، وهو ما نال إعجاب فاهيتا وقامت بالتغزل في الفنان المصري وأشادت برقته وذوقه في التعامل معها، كما طلبت منه أن يقوم بإلباسها الحذاء بنفسه، ومازحته وطلبت منه الانفصال عن زوجته لترتبط به، لكنه رفض لتقول له أنها ترفض أن تكون "ضرة".

أحدث أعمال هيثم شاكر

الجدير بالذكر أن هيثم شاكر قد قدم مسلسل "حب عمري" في شهر رمضان الماضي، وهو تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ ومنة ‏فضالي ومي القاضي وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطي وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين، ودارت أحداث العمل في إطار رومانسي حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات.

أما آخر ألبومات هيثم شاكر كان بعنوان "معرفة قديمة" وضم 12 أغنية من بينهم، "ماتوصونيش" كلمات أيمن ‏بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، و"لحقتينى" كلمات نادر عبدالله ‏وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم، و"يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى ‏وتوزيع شريف مكاوي، و"احنا افترقنا" كلمات رمضان محمد وألحان شادي حسن وتوزيع أحمد وجيه، ‏و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم‎.