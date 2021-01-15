فيديو رانيا يوسف ترفض الزواج للمرة الرابعة : "لو لقيت الحب هكمل دون ارتباط رسمي"

رانيا يوسف النجمة المصرية حلت ضيفة مساء أمس الخميس، على برنامج "ليلة الخميس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر، وتحدثت رانيا عن رأيها في الزواج وهل تنوي تكرار التجربة مرة أخرى أم لا.

رأي رانيا يوسف في الزواج

رانيا يوسف أكدت أنها لم تحقق نجاحات في زيجاتها الثلاثة السابقة، لافتة إلى أن فكرة الزواج غير ناجحة تمامًا إلا في حالة تقبل الزوجين لعيوب كل منهما قبل المميزات، موجهة نصيحة للمتابعين بعدم الزواج قبل سن الـ30 حتى يكونوا قد وصلوا لحالة النضج المطلوبة وقادرون على تحمل المسؤولية.

وشددت رانيا يوسف على أنها لن تتزوج مرة أخرى، خاصة وأن الزواج يفسد الحب بحسب قولها، لافتة إلى أن الزواج بالنسبة لها كان حياة أسرية وأبناء، وأنها بالفعل حققت الهدف منه بإنجاب ابنتيها، وأضافت عن زيجاتها السابقة التي أقدمت عليها بعد عمر الثلاثين: "لو كان عندي اختيار إني ماتجوزش تاني مكنتش اتجوزت، ولكن مجتمعنا العربي هو اللي بيفرض على المرأة الجواز علشان سمعتها".

هل تتزوج رانيا يوسف مرة أخرى؟

وأوضحت رانيا يوسف أنها لو وقعت في قصة حب جديدة سوف تكمل فيها ولكن بدون زواج، حتى لا ينتهي الحب بسبب ضغط الزواج ومسؤولياته.

في سياق آخر، تنتظر رانيا يوسف عرض أحدث أعمالها الدرامية وهو المسلسل الكوميدي "اللعبة 2" أو "ليفل الوحش" الذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل ومحمد ثروت وأحمد فتحي وبيومي فؤاد وحسام داغر وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وغيرهم وأشرف على كتابة السيناريو فادي أبو السعودي، وإخراج معتز التوني.

أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن المقرر عرض الموسم الجديد من المسلسل يوم 24 من يناير الجاري عبر منصة شاهد، ونشر أبطال العمل البرومو الرسمي للمسلسل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نالت انتشارًا واسعا.

وكان أحدث أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة شاهد أيضًا ويعد المسلسل النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، كل من أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، وهو من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.

