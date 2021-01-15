آيتن عامر تدخل عالم الطرب بأغنية بناقص.. صور

تستعد الفنانة أيتن عامر، لمفاجأة جمهورها، بالدخول لعالم الغناء الاحترافي للمرة الأولى، عقب مطالبات عديدة من قبل محبيها للتوجه للغناء، لما تتمتع به من صوت مميز.
وتبدأ أيتن مسيرتها الغنائية، بأغنية تحمل عنوان "بناقص"، تتعاون فيها مع الملحن وليد سعد، الذي أكد أن الأغنية ستكون بداية قوية لها، وتكتمل المفاجأة بكلمات مميزة من كتابة الشاعر: تامر حسين، وتوزيع: ياسر أنور.
وتتولى المخرجة بتول عرفة مهمة إخراج فيديو كليب " بناقص" الذي من المقرر أن تبدء في تصويره خلال الأيام القادمة، مؤكدة أنها تعمل على قدمًا وساق، لإخراج عملًا مختلف يليق بالمفاجأة الكبيرة التي تعدها أيتن لجمهورها، والتي تدعمها الشركة المنتجة بشكل كبير، لتحمسها لتقديم كل ما عن مميز ومختلف.
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