من الإصابة لـ الشفاء.. رحلة يسرا مع فيروس كورونا

حظت الفنانة يسرا، بحالة إهتمام كبيرة خلال الفترة الماضية، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل مصر، بعدما أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تماثلها الشفاء من فيروس كورونا، ونرصد فيما يلي رحلة النجمة مع فيروس كورونا من الإصابة لـ الشفاء.

أكد مصدر لـ موقع "دوت الخليج" إصابة الفنانة يسرا، بفيروس كورونا المستجد.

حالة من الجدل الواسع منذ إعلان إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد وهو الامر الذى أحدث قلقا في الوسط الفني خاصة ان الفنانة يسرا كانت منذ أيام في احد الحفلات التي خالطت فيها عدد من النجوم والإعلاميين.

وقالت يسرا في تعليق مقتضب لـ "دوت الخليج" : إنني بخير وبصحة جديدة والتزم بكل التعليمات الخاصة بوزارة الصحة وحاليا أقيم في العزل المنزلي وأطلب من الجميع الدعاء لى.

وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".

كشف المطرب أبو عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا والتى تعرضت للاصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ايام قليلة.

وقال أبو فى مداخلة تليفونية ببرنامج "mbcTrending" : ان الفنانة يسرا تحدثت معى للاطمئنان على صحتى بعد اصابتى بفيروس كورونا وهى حاليا تتحسن قليلا من حيث صوتها ولكنها تعانى من الاعراض الخاصة بفيروس وتتبع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

حرص "دوت الخليج"، على التواصل مع النجمة إلهام شاهين، للاطمئنان على الحالة الصحية لصديقتها النجمة يسرا، بعد إصابة الأخيرة بفيروس كورونا قبل أيام. وطمأنت إلهام شاهين، جمهور ومحبي يسرا على حالتها الصحية، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لها، نافية الشائعات التي تتردد على السوشيال ميديا بين الحين والآخر.

وقالت إلهام شاهين، إن يسرا تشعر بالأعراض العادية لـ كورونا مثل الإرهاق وتكسير في الجسم، لأنها في الأيام الأولى من الإصابة بـ كورونا، لافتة إلى أنها تحرص على الاطمئنان عليها دومًا.

كشفت النجمة يسرا آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف. وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.

كشف الإعلامي سيد علي، حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا، بعد سماعها خبر وفاة السيناريست الكبير وحيد حامد الذي توفى أمس. وقال سيد علي، في برنامجه حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن زوج الفنانة الكبيرة يسرا خالد سليم أكد تحسن حالة الفنانة النفسية، مضيفا أنها شعرت بأزمة بسبب خبر رحيل وحيد حامد. وأضاف مقدم برنامج حضرة المواطن، أن حالة الفنانة يسرا النفسية تتحسن، متابعا أن يسرا شعرت بالضيق لعد تمكنها من حضور جنازة الراحل وحيد حامد.

قامت الفنانة يسرا باجراء مسحة كورونا للمرة الثالثة ، وفوجئت بايجابية المسحة رغم اتباعها جميع الاجراءات الاحترازية وتلقيها العلاج اللازم خلال الفترة الماضية.