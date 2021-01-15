ماجد المصري يظهر بحالة جديدة من الحجر الصحي بعد إصابته بـ كورونا

شارك الفنان ماجد المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له من الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وظهر ماجد المصري بحالة صحية جديدة ومتبسما بالصورة وعلق قائلا: "صباح الفل على كل الغاليين". يذكر ان ماهيتاب ماجد المصري ناشدت متابعيها عبر خاصية الـ «ستوري» بموقع إنستجرام بالدعاء لوالدتها، بعد الاشتباه في إصابتها بجلطة. وكتبت: «يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله». وأعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- مؤخرا عن إصابة شقيقته (داليدا) بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام قليلة من إصابة الأب بالفيروس. وكان مصدر مقرب كشف لـ موقع "دوت الخليج" تفاصيل الحالة الصحية للفنان ماجد المصري بعد إصابته بكورونا، وأكد أن حالته الصحية مستقرة، ويخضع للحجر المنزلي ويتلقى بروتوكول العلاج.

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