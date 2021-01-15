كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي ان عمها احمد شوقي هو الشقيق الأصغر لوالدها وليس توأمه كما اشيع في السوشيال بسبب التشابه بين الاثنين. ونشرت رانيا فريد شوقي صورة لوالدها وعمها وعلقت قائلة: "ابويا و عمي اللواء احمد شوقي من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجوده علي مواقع كتير علي السوشيال ميديا ان فريد شوقي له اخ توأم وده غلط. وأضافت رانيا فريد شوقي: "بابا اكبر اخواته يعني بابا الكبير وعمي الاخ الاصغر الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليس له توأم.. رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة لوحش الشاشة وشقيقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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