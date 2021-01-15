حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الماضية، بعدما أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح -بطلة برنامج SNL بالعربي- عن خطبتها لـ المخرج سامح عبد العزيز، واستعدادهما للزواج.
وحظى سامح عبد العزيز -طليق الفنانة روبي- باهتمام الكثيرون خلال الفترة الماضية، وتصدر مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل بعد إعلان خطبته، واستعداده للزواج من نانسي صلاح.
وظهرت نانسي صلاح -خطيبة سامح عبد العزيز- في إحدى الصور النادرة لها بإطلالة غريبة وهي ترتدي «بيجامة» في إحدى المناسبات العامة، وهي ضمن الإطلالات المثيرة للجدل.
وكشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز أنه يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعدما تمت خطوبتهما منذ حوالي شهر في سرية.
وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواجهما وهو الامر الذي لم يحدث حتى الآن.
وقد أكدت نانسي صلاح نبأ الارتباط، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما عما قريب، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC».
ويقدم سامح عبد العزيز مسلسل النجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد".
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نانسي صلاح، مسلسل "طلقتك نفسي" بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد، كارولين عزمي، محمد مهران، ولاء الشريف، صبري عبد المنعم، أحمد الشامي، وهو من تأليف أحمد عصام وأحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طليق روبي.. شاهد خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.