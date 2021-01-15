نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة وجود توأم لوالدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة لوالدها وشقيقه وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأوضحت "فريد شوقي" ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماي حول توأم والدها قائله: "ابويا وعمي اللواء احمد شوقي من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجوده علي مواقع كتير علي السوشيال ميديا ان فريد شوقي له اخ توأم وده غلط".

وأضافت: "بابا اكبر اخواته يعني بابا الكبير وعمي الاخ الاصغر الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".