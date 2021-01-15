إعادة عرض الصالون الثقافي لـ محمود ياسين في دار الأوبرا اليوم

تعيد القناة الرسمية لدار الأوبرا المصرية على موقع الفيديوهات يوتيوب، عرض الصالون الثقافي للفنان الراحل محمود ياسين، في صالون الأوبرا الثقافي، بإدارة محمد سالم، في الساعه 8 من مساءً اليو

وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة، قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.