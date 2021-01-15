إيمان السيد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة إيمان السيد عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "السيد" قائله: "بشكر كل الناس اللي سألت عليا وبعتذر جدًا لو في حد ما عرفتش أرد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ماصحتي بقت كويسة".

وتابعت: "أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمد لله، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعًا".