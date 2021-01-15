بعد الفيديوهات الفاضحة.. تفاصيل القبض على السورية إنجي خوري

كشفت تقارير إخبارية صادرة عن صحف لبنانية، تفاصيل إلقاء القبض على الفنانة السورية إنجي خوري، وتوقيفها من قبل الأمن الجنائي السوري في محيط منطقة المزة السورية، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها الفنانة اللبنانية شيراز.

وأوضحت التقارير الإخبارية أن النيابة العامة السورية، أمرت بالتحقيق مع إنجي خوري -نجوى خليق الله- بعد توجيه تهم القدح والذم والتشهير لها، ودخولها الأراضي اللبنانية خلسة.

يأتي ذلك بعدما كشفت مواقع إخبارية لبنانية في فبراير 2020، قيام شرطة الآداب في العاصمة بيروت بإلقاء القبض على الممثلة السورية إنجي خوري (نجوى خليق الله)، بعدما دخلت إلى حدود الدولة خلسة، وكسرت الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها بالأراضي اللبنانية، على هامش انتشار فيديوهاتها الفاضحة.