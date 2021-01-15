محمد عز يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا

نشر الفنان محمد عز، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، صورة من تحليل فيروس كورونا، يكشف سلبية العينة لديه، وعلق قائلًا: «الحمد لله رب العالمين مسحه سلبيه ربنا يشفي كل مريض متستهتروش. وخلوا بالكم من نفسكم».

من جهة أخرى، أعرب محمد عز، عن سعادته بفيلم «ريما» المعروض حاليًا في دور العرض السينمائية، مشيرًا إلى ان المشاهد سوف يرى جودة وصورة مختلفة على الشاشة.

وحول أعماله الفنية الجديدة، قال محمد عز -في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج- إنه يحضر لفيلم جديد متحفظًا على إبداء تفاصيل حوله، مشيرًا إلى أنه يستعد لعرض مسلسل «بأثر رجعي» الذي يشارك في بطولته مع المخرج معتز حسام.

وحول تأثر السينما بجائحة كورونا، وإمكانية عرض الأفلام على المنصات الإلكترونية كوسيلة بديلة، قال محمد عز إنه يتمنى زوال الجائحة قريبًا، وألا تتوقف السينما.

الجدير بالذكر أن فيلم «ريما» تصنيفه العمري لسن 16 عاما فيما فوق وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول فتاة صغيرة تدعى «ريما» لديها القدرة على معرفة الأحداث قبل وقوعها فهل هذه الحاسة المميزة التي تمتلكها ستكون نقمة أم نعمة على من حولها؟، والفيلم بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، وضيوف الشرف: علاء مرسي، محمد جمعة، أحمد فتحي، عبد الحميد العوام، مريم البحراوي، جرافيك وافيشات احمد عامر، موسيقى تصويرية مودي، تصوير احمد عاشور، لاين بروديوسر عبد العزيز السليمان، منتج فني مدحت لبيب، الإشراف على الإنتاج: كمال علي السيد وهشام رضا واسلام مارو، انتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.