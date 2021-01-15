وتألقت بالظهور باطلالة أنيقة، غلب عليها اللون الأسود، حيث ارتدت "هوت شورت قصيرا مطرزا"، و"توب" أسود واسعا.
وعلقت نوال الزغبي على الصورة: "مفتقده كل شيء"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا وعبروا لها عن رشاقتها وجمالها الملحوظ.
يذكر أن احدث ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعري، عمرو المصري، توما، إلهامي دهيمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ هوت شورت.. نوال الزغبي تشارك متابعيها إطلالة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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