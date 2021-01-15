حسن الرداد لـ والدته: ألقاكي في الجنة يا أمي

نشر الفنان حسن الرداد صور جديدة تجمعه بوالدته الراحلة منذ أيام قليلة ماضية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حسن الرداد على الصور، قائلا: " جمعة مباركة عليكى يا ماما❤️"

وأضاف: " يا احلى كلمة ممكن الواحد ينطقها فى حياته، يا قلبى، يا حب عمرى ، يا اغلى من عينيه، ألقاكى فى الجنة إن شاء الله يا أمى.????"

وقد أعلن حسن الرداد وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس