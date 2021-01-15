4 ملامح تميز دراما رمضان 2021 .. مسلسلات 15 حلقة وأكثر من نجم في عمل واحد

أشهر قليلة تفصلنا عن موسم دراما رمضان 2021، حيث بدأ نجوم الفن تصوير أدوارهم في المسلسلات التي ينافسون بها هذا العام، حيث إن الموسم يشهد مشاركة عدد كبير من النجوم، سواء الذين غابوا لفترة عن الموسم الفني، أو الذين حققوا نجاحًا كبيرًا بأعمالهم الماضي.

ويبدو أن ملامح دراما رمضان 2021، مختلفة قليلًا عن ملامح العام الماضي، سواء بنوعية الأعمال المشاركة أو بداية تنفيذ مطالبات البعض بوجود مسلسلات درامية ذات حلقات قصيرة منعًا للملل والإطالة.

مسلسلات الـ15 حلقة

أعلن المنتج تامر مرسي المسؤول عن شركة سينرجي للإنتاج الفني، عن إنتاج 4 مسلسلات درامية تتكون حلقاتها من 15 حلقة فقط، من بينهم مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف ومن تأليف زوجته إنجي علاء، والذي يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم مي سليم وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وميدو عادل، وأمير صلاح الدين وإخراج أحمد نادر جلال.

وثاني الأعمال المؤلفة من 15 حلقة والتي سيتم عرضها في شهر رمضان، هو مسلسل "بين السما والأرض" للفنان هاني سلامة والمأخوذ عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ وسيناريو إسلام حافظ وإخراج محمد العدل، ولم يتم الإعلان حتى الأن عن الأعمال الأخرى المكونة من 15 حلقة والتي تنافس في موسم دراما رمضان 2021.

حقب زمنية مختلفة

يشهد موسم دراما رمضان 2021 أيضًا وجود حقب زمنية مختلفة في الأعمال التي ستعرض، فعلى سبيل المثال يدور مسلسل "الملك" للفنان عمرو يوسف في حقبة الفراعنة، حيث يجسد الفنان المصري شخصية الملك أحمس، كذلك أعلنت الفنانة دينا الشربيني عن أن مسلسلها "قصر النيل" يدور في حقبة الستينيات، إضافة إلى "كوفيد 25" ليوسف الشريف، الذي تدور أحداثه في المستقبل.

مسلسلات بمشاركة أكثر من نجم

مسلسلات رمضان 2021، تشهد أيضًا ظهور عدد من النجوم معًا في عمل واحد بدلًا من أن يقوم كل فنان بعمل بمفرده مثلما كان يحدث في الأعوام الماضية، حيث يجتمع أمير كرارة وأحمد السقا في مسلسل "نسل الأغراب" وهو من إخراج محمد سامي، كما يجتمع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، كذلك مسلسل "القاهرة كابول" الذي يضم كل من طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب معًا، ومسلسل "هجمة مرتدة" الذي يضم أحمد عز وهند صبري، ومسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومسلسل "عش الدبابير" لعمرو سعد ومصطفى شعبان.

بطولات نسائية

وكالعادة مازالت البطولات النسائية متواجدة هذا العام أيضًا في موسم دراما 2021، حيث تشارك الفنانة يسرا بمسلسل "حرب أهلية" كما تشارك غادة عبد الرازق بمسلسل "لحم غزال"، كذلك تأكد مشاركة الفنانة نيللي كريم بمسلسل جديد لكنها لم تكشف عن اسمه حتى الآن أو تفاصيل النجوم المشاركين فيه.