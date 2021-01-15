مريم ابنة شيرين عبد الوهاب الكبرى ترقص مع شقيقتها وتبهر الجمهور بعدما كبرت .. بالفيديو

ابنتا شيرين عبد الوهاب النجمة المصرية، خطفتا أنظار الجمهور بأحدث ظهور لهما على موقع تيك توك، حيث تتفاعل الاثنتين مثل الجمهور بنشر فيديوهات لهما وهما يقومان بالرقص على بعض الأغاني.

أحدث ظهور لابنتي شيرين عبد الوهاب

وانتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع هنا ومريم ابنتا شيرين عبد الوهاب وهما ترقصان بشكل طريف على أحد الأغنيات، وخطفت كل منهما الأنظار خاصة وأن مريم الابنة الكبرى لشيرين كانت قد اختفت لفترة طويلة عن الأنظار ولم تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابنة شيرين عبد الوهاب الكبرى تبهر الجمهور بعدما كبرت

وفاجئت مريم ابنة شيرين عبد الوهاب التي تبلغ من العمر حوالي 13 عامًا؛ الجميع بظهورها، وعبر عدد من المتابعين عن مدى استغرابهم من مرور السنوات سريعًا، حيث إن آخر ظهور لمريم كانت طفلة، بينما الآن أصبحت شابة، كما أشادوا بجمالها وطرافتها مع شقيقتها في الفيديو المتداول.

وكان مؤخرًا قد انتشر مقطع فيديو لهنا ابنة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سرقت القلوب بغنائها وعذوبة صوتها وهي تغني أغنية بالانجليزية، فأبهرت المتابعين بموهبتها الفنية التي يبدو بأنها ورثتها عن والدتها النجمة شيرين عبد الوهاب.

أحدث ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب الصغرى

وتداول نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهرت فيه الطفلة "هنا"، الإبنة الصغرى للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وهي تؤدي داخل منزلها مقطع اغنية بالانجليزية، بمهارة تامة حيث أبهرت الجمهور بعذوبة صوتها وقدرتها على تقديم لحن الأغنية بدون أي أخطاء رغم صغر سنها.

ومن المعروف أن شيرين عبد الوهاب أنجبت من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، ابنتين هما مريم وهنا، وتعيش الطفلتان برفقة والدتهما شيرين وزوجها الحالي الفنان حسام حبيب.