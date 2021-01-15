2021 بداية جديدة لـ دينا الشربيني .. أنهت حالة الصمت بعد انفصالها عن عمرو دياب وعادت للظهور بكثافة

دينا الشربيني يبدو أنها قررت المضي قدمًا في حياتها بشكل طبيعي بعد أزمتها مع الفنان عمرو دياب، التي نالت اهتمام قطاع كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسابيع الماضية.

دينا الشربيني تكسر الصمت بعد قصة خلافها مع عمرو دياب

دينا الشربيني منذ أن ظهرت أنباء عن خلافها مع عمرو دياب وانفصالها عنه، قررت الصمت لحوالي شهر ونصف تقريبًا دون أن تتطرق بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحديث أو التلميح عن علاقتها وما يتم تداوله عن علاقتها بالهضبة، حيث التزمت الصمت التام ولم تتفاعل مع الأمر حتى على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بحذف صورها معه أو إلغاء متابعته، كما قررت عدم التفاعل مع أي أحداث أخرى تمر بها، أو الترويج لأعمالها التي تم الإعلان عنها في تلك الفترة.

دينا الشربيني وبداية جديدة مع 2021

لكن مع بداية عام 2021، قررت دينا الشربيني أن تعود مرة أخرى لتصدر الأضواء من خلال الترويج لأعمالها الفنية أو الظهور الإعلامي أو حتى الظهور مع أصدقائها بالشكل الذي يرضيها، حيث نشرت زميلتها سلمى أبو ضيف عبر حسابها على انستجرام ليلة رأس السنة مقطع فيديو يظهر احتفالها مع دينا خلال تواجدهما في دبي، داخل أحد المطاعم، وهما يكسران الأطباق، ونال الفيديو انتشارًا واسعًا.

بعدها قررت الظهور في برنامج "بصراحة" الذي ستبدأ أولى حلقاته يوم الأحد المقبل، مع زميلها الفنان عمرو يوسف، وعلى هامش تصوير الحلقة، ظهرت في برنامج "MBC Trending" وتحدثت عن مسلسلها الجديد "قصر النيل" والظروف التي يعيشها الجميع بسبب كورونا، لكنها تجاهلت تمامًا الحديث عن عمرو دياب وأزمتها معه، واليوم الجمعة أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور انضمامها لأسرة مسلسل دينا الشربيني ونشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على انستجرام.

ظهور مكثف لدينا الشربيني بعد فترة من انفصالها عن الهضبة

وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة: "بعد ما كنا اخوات في زي الشمس داخلين نعمل قصر النيل بس مش اخوات المره دي تفتكروا هنطلع إيه"، ليكون ذلك الإعلان الرسمي الأول عن بعض من أبطال العمل.

كذلك روجت دينا الشربيني لأحدث الإعلانات التي شاركت فيها مؤخرًا لصالح إحدى شركات الاتصالات في مصر، حيث ظهرت في الإعلان برفقة النجم محمد سعد، ونال الإعلان انتشارًا واسعًا بين متابعي النجمين، على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ترويج زميلها الفنان أحمد الفيشاوي لأحدث أفلامه معها وهو فيلم "30 مارس"، بنشر البرومو المبدئي للعمل.

وتأتي حالة النشاط غير المسبوق لدينا الشربيني مؤخرًا، تزامنًا مع حالة النشاط أيضًا التي يتبعها الهضبة عمرو دياب بعد قصة انفصاله عنها، حيث أصبح حريصًا على التفاعل مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إطلاق ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، إضافة إلى ظهوره المتكرر مع أصدقائه وحضوره المناسبات الخاصة بهم والتقاط الصور التذكارية معهم.