5 معلومات عن صوت إكسترا نيوز وراديو مصر الرسمي

القاهرة - محمد ابراهيم - على مدار السنوات الماضية ارتبطت إكسترا نيوز في أذهان جمهورها بصوتها الرسمي محمد بدراوي، الذي بات علامة مميزة للقناة، وعلى الرغم من شهرته الصوتية إلا أن صورته غير معروفة لدى الجمهور، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:١- تخرج من كلية الصيدلة عام 2005، ثم حصل على درجة الماجستير في التسويق من جامعة فرنسية، وبدأ العمل في الإعلام منذ عام 2006 بجانب عمله كصيدلي.

٢- ترك الصيدلة كمدير إقليمي لإحدى شركات الأدوية العالمية ليتفرغ لعمله في الإعلام بعدما بدأ في تقديم برنامجه الأول على راديو النيل.

٣- عمل في الإعلام ودرس التعليق الصوتي بناء على نصيحة الكثيرين له لأن صوته ذو خامة مميزة وهوية خاصة.

4- قدم العديد من الإعلانات بجانب إنه الصوت الرسمي إكسترا نيوز وراديو مصر.

٥- يقدم العديد من الورش التدريبية على التعليق الصوتي في جهات رسمية معتمدة.