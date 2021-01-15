بعد "بنات ثانوي".. باسم موريس في "وقفة رجالة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان الشاب باسم موريس، في أحداث فيلم "وقفة رجالة"، حيث يجسد دور زوج ابنة كل من شريف الدسوقي وإيمان السيد، وتدور الأحداث في إطار كوميدي بينهم.

وقال موريس، أن الدور جاء بترشيح من مخرج العمل أحمد الجندى، ومحمد خيرى المخرج المنفذ، معلقا "كواليس العمل كانت كلها ضحك اكتر من الفيلم نفسه وده المعروف عن كواليس أي عمل فينا أحمد الجندي.

وانتهى باسم من تصوير فى فيلم تسليم أهالي الذي من المتوقع أن يعرض في عيد الفطر والمسلسل الرمضاني تقاطع طرق

ويواصل فيلم "وقفة رجالة" للمخرج أحمد الجندي، وبطولة الثنائي ماجد الكدواني وأمينة خليل، تصدر إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائي، حيث حقق 304 آلاف و479 جنيها، أمس الخميس، رغم قرار الحكومة بتشغيل السينمات بنسبة 50% من طاقتها في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.