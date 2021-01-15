شاهد..أحمد زاهر مع ابنته الصغيرة في أحدث جلسة تصوير (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد زاهر صور جمعته بابنته الصغير، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب زاهر "كل سنه وانتي طيبه يا احلي مني في الدنيا ربنا يسعد ايامك و يفرح قلبك يا منمونه يا احلي و اطعم و الذ بنوته في الدتيا ربنا يخليكي ليا و لمامتك و لاخواتك و يحفظك يا روح قلبي".

وظهرت ابنة الفنان أحمد زاهر في الصور، وهي تشبه شقيقتها ليلى أحمد زاهر بشكل كبير.

وشارك النجم أحمد زاهر مؤخرا في مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، والذي يعد البطولة المطلقة لها.

يذكر أن الفنان أحمد زاهر شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد.