وأوراق أخرى.. صحيفة الحالة الجنائية تهدد مصير حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين

أكد أحمد رمضان -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- أن إجراءات قيد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بالنقابة مهددة لعدم استكمال أوراقه المطلوب تقديمها للنقابة، بعد نجاحه في اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين قبل 3 شهور.

وأشار أحمد رمضان، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إلى أن هناك بعض الأوراق الناقصة في ملف حسن شاكوش، ومنها صحيفة الحالة الجنائية، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة الموقف من أداء الخدمة العسكرية.

وأوضح أحمد رمضان، أن النقابة أبلغت «شاكوش» بالأوراق المطلوبة منه قبل أكثر من شهرين، وألمح أنه حتى الآن لا تزال أوراقه غير مكتملة، مشيرًا إلى أن مطرب المهرجانات لديه مهلة لاستكمال تلك الأوراق حتى أخر يناير الجاري.

وأشار أحمد رمضان، أن «شاكوش» تواصل مع النقابة يوم الخميس قبل الماضي، وأبلغهم بأنه سيستكمل أوراقه خلال عشرة أيام، لافتًا إلى أنه في حال انقضاء المهلة دون استكمال الأوراق الناقصة، سيتخذ مجلس النقابة قرارًا متفق عليه إما بتمديد المهلة أو أي قرار آخر.