أكد أحمد رمضان -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- أن إجراءات قيد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بالنقابة مهددة لعدم استكمال أوراقه المطلوب تقديمها للنقابة، بعد نجاحه في اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين قبل 3 شهور.
وأشار أحمد رمضان، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إلى أن هناك بعض الأوراق الناقصة في ملف حسن شاكوش، ومنها صحيفة الحالة الجنائية، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة الموقف من أداء الخدمة العسكرية.
وأوضح أحمد رمضان، أن النقابة أبلغت «شاكوش» بالأوراق المطلوبة منه قبل أكثر من شهرين، وألمح أنه حتى الآن لا تزال أوراقه غير مكتملة، مشيرًا إلى أن مطرب المهرجانات لديه مهلة لاستكمال تلك الأوراق حتى أخر يناير الجاري.
وأشار أحمد رمضان، أن «شاكوش» تواصل مع النقابة يوم الخميس قبل الماضي، وأبلغهم بأنه سيستكمل أوراقه خلال عشرة أيام، لافتًا إلى أنه في حال انقضاء المهلة دون استكمال الأوراق الناقصة، سيتخذ مجلس النقابة قرارًا متفق عليه إما بتمديد المهلة أو أي قرار آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وأوراق أخرى.. صحيفة الحالة الجنائية تهدد مصير حسن شاكوش بنقابة الموسيقيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.