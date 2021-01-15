عائشة بن أحمد مشاركة متابعيها لوك غريبا: انسَ القواعد

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة جديدة باطلالة غريبة.
وارتدت عائشة بدلة كلاسيكية سوداء، وتوب أبيض، وحرصت على ارتداء اكسسوارات عصرية غريبة بالطربوش الأحمر، وبتسريحة ولوك ميك اب أكملت الطلة المميزة.
وعلقت، قائلة: " انسَ القواعد ، إذا أعجبك ارتديه :)" ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.
وتشارك التونسية عائشة بن أحمد في مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي وعدد كبير من النجوم في العمل المقرر عرضه رمضان 2021.
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها ويجسد شخصيته محمد ممدوح العديد من الخلافات، وخصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد زميلته في العمل فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.
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