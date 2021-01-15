قالوا لـ دوت الخليج.. تفاصيل علاقة سامح عبدالعزيز ونانسي صلاح.. وانضمام حسن شاكوش للموسيقيين "على كف عفريت"

وأشار أحمد رمضان، أن «شاكوش» تواصل مع النقابة يوم الخميس قبل الماضي، وأبلغهم بأنه سيستكمل أوراقه خلال عشرة أيام، لافتًا إلى أنه في حال انقضاء المهلة دون استكمال الأوراق الناقصة، سيتخذ مجلس النقابة قرارًا متفق عليه إما بتمديد المهلة أو أي قرار آخر.

علم «دوت الخليج» أن فريق عمل مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، يستعد للانتهاء من تصوير أخر مشاهد المسلسل بعد يومين.

وأوشك فريق عمل مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، على الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل كافة، إذ ينتظر أن يحتفل فريق العمل بالانتهاء من التصوير مطلع الأسبوع المقبل.

يُذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية.

جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور. ظافر العابدين

قال الفنان ظافر العابدين في تصريحات ل"دوت الخليج" إن تواجده في السينما المصرية مهم جدا بالنسبة له، ولفت إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة للتواجد بكثرة في الأعمال السينمائية المصرية. وكان قد عبر الفنان ظافر العابدين عن سعادته بالتواجد في فيلم "العنكبوت"، وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج" إنه جاء إلي مصر خلال تلك الفترة لاستكمال تصوير العمل الذي توقف فترة طويلة بسبب ظروف كورونا وانشغالهم بعدد من الأعمال الفنية. وكشف أنه يجسد شخصية شقيق الفنان أحمد السقا في العمل، ولفت إلى أنه متحمس جدا بعرض العمل في السينمات، وتلقي ردود فعل من الجمهور، موضحا أن الفيلم مختلف وجديد وقصته لم تقدم من قبل. وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها. ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير. فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من: الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال. سامح عبدالعزيز

كشف مصدر مقرب من المخرج سامح عبد العزيز لصدى البلد أنه يستعد للزواج من الفنانة الشابة نانسي صلاح بعدما تمت خطوبتهما منذ حوالي شهر في سرية. وانتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بزواجهما وهو الامر الذي لم يحدث حتى الآن.

وقد أكدت نانسي صلاح نبأ الإرتباط، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما عما قريب، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC». ويقدم سامح عبد العزيز مسلسل النجمة يسرا في رمضان المقبل، والذى يعد التعاون الثانى بينه وبينها في الدراما التليفزيونية على التوالي، بعدما قدما العام الماضى "خيانة عهد".

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