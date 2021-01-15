فيفي عبده تشوق جمهورها بظهورها على تيك توك ويوتيوب غدا

شاركت الفنانة فيفي عبده متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو جديدا لها من بيتها بملابس شتوية.

وأعلنت فيفي عبده لمتابعيها عن ظهورها غدا بالبث المباشر، واستخدام حساباتها الرسمية على اليوتيوب والتيك توك، وطالبتهم بمتابعتها.

وعلقت قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش و حاجة حجاب الا اذا اراد ربنا".

وأضافت: "اسمعو الفيديو، بأذن الله هنزلكم رابط اليوتوب و التيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الانجليزي ????????❤️❤️❤️❤️❤️"

وتواصل «دوت الخليج» مع فيفي عبده، للاطمئنان على صحتها، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول فقدانها القدرة على السير والحركة بسبب خطأ طبي، للتأكد من صحة أو خطأ ما تردد.

وبسؤال فيفي عبده، عن حقيقة فقدانها القدرة على الحركة، أجابت في تردد «يعني إيه فقدان القدرة على الحركة؟»، وبالتوضيح والإعادة عليها، تحفظت ورفضت الرد ولم تجب بالنفي أو التأكيد حول ما تردد.

وسادت حالة كبيرة من الجدل في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، ولمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه التهاب في الأعصاب، أفقدتها القدرة على السير.

الجدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، "بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".